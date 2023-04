Lavoratori stagionali | procedura d’infrazione Ue contro l’Italia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La lettera di messa in mora della Commissione anche ad altri 9 Paesi. La direttiva mira ad assicurare condizioni di vita e di lavoro decenti, diritti e protezione dallo sfruttamento La Commissione Europea ha inviato lettere di messa in mora ale ad altri nove Paesi Ue (Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Cipro, Lettonia, Lituania e Lussemburgo) per non aver trasposto pienamente nei rispettivi ordinamenti la direttiva sui. La direttiva mira ad assicurare aicondizioni di vita e di lavoro decenti, diritti e protezione dallo sfruttamento. I Paesi hanno due mesi per rispondere; in assenza di una risposta soddisfacente, lapotrebbe continuare, con l’invio di pareri motivati. L'articolo ...

