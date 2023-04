(Di mercoledì 19 aprile 2023) Una fotografia generata da un’intelligenzaha trionfato in una delle categorie dei Sony World Photography Awards. E questo riconoscimento apre di fatto una nuova discussione sul tema. Sony World Photography Awards 2023 guarda le foto Leggi anche › Fotografia. E i bambini stanno a guardare Sony World Photography Awards 2023:a una foto creata con l’intelligenzaI Sony World Photography Awards rappresentano uno dei ...

L'intento dello scatto, spiega l'autore, era aprire un dibattito. Dopo le foto 'fake' del papa con il piumino e dell'arresto di Donald Trump, una nuova provocazione dell'artista tedesco Boris Eldagsen ha riacceso il dibattito sull'intelligenza artificiale e il mondo dell'arte.

L'autore, Boris Eldagsen, ha però rifiutato il premio. E si preoccupa del futuro artificiale letto come realtà, vedi il caso recente di Papa Francesco in piumino ...Tra i vincitori del Sony World Photography Awards, uno dei più importanti concorsi annuali di fotografia al mondo, c'è una fotografia in bianco e nero presentata dal fotografo tedesco Boris Eldagsen.