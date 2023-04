Lautaro Martinez | «Sto bene | ecco il gol! Momento chiave Lisbona»

(Di mercoledì 19 aprile 2023)finalmente è tornato al gol, non succedeva dal 5 marzo col Lecce. Dopo Inter-Benfica 3-3 l’argentino parla a Inter TV della soddisfazione personale e di squadra. FINALMENTE A SEGNO! –celebra Inter-Benfica: «Sono contento per aver ritrovato il gol, era da tanto che lo cercavo. Adesso dobbiamo pensare al campionato, per recuperare i punti che abbiamo perso. Poi penseremo al Milan, però prima il campionato. Sono molto soddisfatto della mia prestazione, a volte riposare un po’ fa: vorrei sempre giocare ma riposare fa, sono molto contento della mia prestazione oggi e dei miei compagni. Sicuramente ilè il secondo gol a, unimportante. Poi magari il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #InterBenfica, il premio MVP della Uefa è stato vinto da Lautaro Martinez ???? - OptaPaolo : 9 - Lautaro #Martínez ha segnato 9 gol con l'#Inter in #ChampionsLeague - soltanto quattro giocatori hanno realizza… - supremo9_ : RT @AmalaTV_: UNO SPLENDIDO SANSIRO AL GOL DI LAUTARO ELTORO MARTINEZ DA BAHIA BLANCA. UNO SPETTACOLO IMMENSO ???? - Fabs52672525 : RT @Matthewjumped: 'Orgoglioso di rappresentare questo stemma, questa società.' LAUTARO JAVIER MARTINEZ DA BAHÍA BLANCA È IL MIO CAZZO DI… - Fabs52672525 : RT @sgirlxinter: “Orgoglio di rappresentare questo stemma, questi colori, questa società. Dopo tanti anni questo club si merita di stare do… -

Lo ha detto l'attaccante dell'Inter, intervistato da Amazon Prime Video dopo il passaggio del turno in Champions League. "C'è tanta felicità, tanto orgoglio di rappresentare questo ...... ha puntato il fondo ma prima di arrivarci ha usato Mkhitaryan come trampolino, l'armeno gli ha restituito la palla, cross basso dal fondo, i rruzione di, tocco di destro, gol e San ...Commenta per primo Dopo il gol e il passaggio del turno sul Benfica,ha parlato a Prime Video del ritorno dell'Inter in semifinale di Champions League. 'Sono molto felice, provo davvero tanta felicità e orgoglio di rappresentare questo club. Meritiamo ...

Lautaro Martinez: "Derby in semifinale Partita speciale, ma dobbiamo recuperare punti in campionato" Milan News

L'Inter può far festa. Dopo il 2-0 di Lisbona, i nerazzurri battono il Benfica anche al ritorno a San Siro e tornano in semifinale di Champions ...Intanto abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo tutti insieme, questo club se lo merita". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, intervistato da Amazon Prime Video dopo il passaggio ...