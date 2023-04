Lautaro Martinez: «Orgoglio essere all’Inter! Voglio l’accoppiata» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lautaro Martinez ha parlato dopo Inter-Benfica, ritorno dei quarti di Champions League. Toro autore del secondo gol nerazzurro Orgoglio ? Lautaro Martinez su Prime Video nel post partita: «Felicità e Orgoglio di rappresentare questo grande club. Un abbraccio alla famiglia e a mio figlio che ha sofferto per un terribile infortunio. Il gol e la vittoria sono un premio per i tifosi e la squadra. Col Milan partita speciale, sappiamo cosa significa giocare un derby soprattutto in Champions League. Ma prima pensiamo al campionato. Voglio fare accoppiata Mondiale-Champions League, il club si merita dove sta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha parlato dopo Inter-Benfica, ritorno dei quarti di Champions League. Toro autore del secondo gol nerazzurrosu Prime Video nel post partita: «Felicità edi rappresentare questo grande club. Un abbraccio alla famiglia e a mio figlio che ha sofferto per un terribile infortunio. Il gol e la vittoria sono un premio per i tifosi e la squadra. Col Milan partita speciale, sappiamo cosa significa giocare un derby soprattutto in Champions League. Ma prima pensiamo al campionato.fare accoppiata Mondiale-Champions League, il club si merita dove sta». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

