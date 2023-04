Latina 2023, giovedì 20 aprile la presentazione dei candidati di FdI (Di mercoledì 19 aprile 2023) Latina – giovedì 20 aprile, alle ore 18.00, presso lo Stoà di via Cesare Battisti a Latina, avverrà la presentazione dei candidati di Fratelli d’Italia Latina alle prossime elezioni amministrative. Saranno presenti i massimi esponenti del partito territoriale e il candidato sindaco della coalizione di centro destra Matilde Celentano. “Siamo pronti per questa nuova e importante tornata elettorale. Un appuntamento cruciale per ribaltare le sorti della città, abbandonata al degrado e all’incuria più assoluti dopo le consiliature di Damiano Coletta”. Così commenta il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini. “Siamo pronti – aggiunge – a ridare dignità a Latina e a creare una filiera di governo che unirebbe ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)20, alle ore 18.00, presso lo Stoà di via Cesare Battisti a, avverrà ladeidi Fratelli d’Italiaalle prossime elezioni amministrative. Saranno presenti i massimi esponenti del partito territoriale e il candidato sindaco della coalizione di centro destra Matilde Celentano. “Siamo pronti per questa nuova e importante tornata elettorale. Un appuntamento cruciale per ribaltare le sorti della città, abbandonata al degrado e all’incuria più assoluti dopo le consiliature di Damiano Coletta”. Così commenta il commento del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, il senatore Nicola Calandrini. “Siamo pronti – aggiunge – a ridare dignità ae a creare una filiera di governo che unirebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : “Spostarono il corpo dell’operaio dal cantiere per inquinare le indagini”: sette arrestati a Latina per omicidio e… - galfort2 : Russia e Cina incentivano i golpisti in Africa e in America latina mettendoci i soldi | Il Foglio - castellammare : RT @Miti_Vigliero: Russia e Cina incentivano i golpisti in Africa e in America latina mettendoci i soldi - f64klicso : RT @Miti_Vigliero: Russia e Cina incentivano i golpisti in Africa e in America latina mettendoci i soldi - theglobalnewsit : I dossier di TGN. 'Le nuove rotte del #narcotraffico': Da #AmericaLatina alla #Russia alleanza del narcotraffico… -

Lavrov in Venezuela, visita nei paesi alleati del Sud America Guerra in Ucraina, ovviamente al centro anche del viaggio in America Latina intrapreso dall'esponente del governo russo. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è a Caracas, la capitale Venezuelana, per la seconda tappa di una missione iniziata lunedì 17 aprile**.** ... Surveyeah, indagini di mercato dall'anima green Surveyeah BRANDVOICE - Paid Program Contenuto tratto dal numero di aprile 2023 di Forbes Italia. Abbonati! Nato nel 2014, oggi Surveyeah è una delle realtà più importanti nel ... Spagna, America Latina ... 'IL GUSTO DELLA SALUTE': Il decalogo del cioccolato ... da quando le antiche civiltà dell'America Latina lo scoprirono e poi i Maya lo tramandarono. Per ... nel prossimo appuntamento previsto alle ore 15:00 di venerdì 21 aprile 2023, come sempre in ... Guerra in Ucraina, ovviamente al centro anche del viaggio in Americaintrapreso dall'esponente del governo russo. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è a Caracas, la capitale Venezuelana, per la seconda tappa di una missione iniziata lunedì 17 aprile**.** ...Surveyeah BRANDVOICE - Paid Program Contenuto tratto dal numero di apriledi Forbes Italia. Abbonati! Nato nel 2014, oggi Surveyeah è una delle realtà più importanti nel ... Spagna, America...... da quando le antiche civiltà dell'Americalo scoprirono e poi i Maya lo tramandarono. Per ... nel prossimo appuntamento previsto alle ore 15:00 di venerdì 21 aprile, come sempre in ... Latina 2023, giovedì 20 aprile la presentazione dei candidati di FdI Il Faro online Sigilli dei Carabinieri forestali ad impianti padel a Borgo Faiti e in strada Sabotino LATINA - I Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina hanno avviato una campagna di controlli per verificare la legittimità dei numerosi circoli sportivi di padel sorti nel capoluogo negli ultimi anni ... Latina, i play-off sono una questione di uomini Dal 1992 è collaboratore de “Il Messaggero”, dal 2009 collabora con la “Gazzetta dello Sport”. Inizia scrivendo di baseball, poi cede ai tentacoli del calcio. LATINA - I Carabinieri Forestali del Gruppo di Latina hanno avviato una campagna di controlli per verificare la legittimità dei numerosi circoli sportivi di padel sorti nel capoluogo negli ultimi anni ...Dal 1992 è collaboratore de “Il Messaggero”, dal 2009 collabora con la “Gazzetta dello Sport”. Inizia scrivendo di baseball, poi cede ai tentacoli del calcio.