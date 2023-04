Latina 2023, è caos sulle liste. Fabio Desideri (Dc): “Mai rilasciate deleghe: depositeremo gli atti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Latina – “Abbiamo più di qualche perplessità sulla lista che si dice sia stata presentata in nome e per conto della Democrazia Cristiana alle amministrative del Comune di Latina. Stiamo attendendo di sapere se tale lista esiste davvero e se è stata definitivamente ammessa, ciò al fine di avviare le iniziative di tutela nelle sedi competenti“. a dirlo è Fabio Desideri, Coordinatore Politico Nazionale della Democrazia Cristiana. “Il partito – aggiunge – non ha mai rilasciato alcuna delega alla presentazione di una Lista con il nostro simbolo e denominazione per le amministrative di Latina. Se dovesse essere stata ammessa una lista della Democrazia Cristiana i nostri avvocati sono pronti per depositare gli atti correlati, nelle sedi competenti e nei riguardi di coloro che hanno ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 19 aprile 2023)– “Abbiamo più di qualche perplessità sulla lista che si dice sia stata presentata in nome e per conto della Democrazia Cristiana alle amministrative del Comune di. Stiamo attendendo di sapere se tale lista esiste davvero e se è stata definitivamente ammessa, ciò al fine di avviare le iniziative di tutela nelle sedi competenti“. a dirlo è, Coordinatore Politico Nazionale della Democrazia Cristiana. “Il partito – aggiunge – non ha mai rilasciato alcuna delega alla presentazione di una Lista con il nostro simbolo e denominazione per le amministrative di. Se dovesse essere stata ammessa una lista della Democrazia Cristiana i nostri avvocati sono pronti per depositare glicorrelati, nelle sedi competenti e nei riguardi di coloro che hanno ...

