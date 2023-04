“Lasciate le vostre case” | a Dalmine finti volantini della polizia | ma è una truffa

(Di mercoledì 19 aprile 2023). Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni riguardo il volantino intestato al DipartimentoPubblica Sicurezza e affisso sulle facciate di abitazioni e condomini. Si tratta di unada non assecondare. L’avviso esordisce richiamando un inverosimile obbligo, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, di lasciare le eventuali abitazioni ospitanti per un non meglio specificato fine. Obbligo che verrebbe verificato da un presunto controllo delle forze di. Il volantino è stato segnalato anche a. “Ladi Stato – spiega il sindaco Francesco Bramani – ha assicurato circa la falsità del documento e che non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale”. È piuttosto il tentativo di alcuni malviventi di introdursi indisturbati nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : «Lasciate questo edificio e tornate alle vostre residenze» Allarme per i volantini truffa - Zlatanismo81 : RT @catty8323: LE VOSTRE LACRIME LA MIA SBORRA. LASCIATE LA CHAMPIONS A CHI È CAPACE. 4 FICHI VERO? DIO CANE SE GODO - DanieleStampeg2 : RT @catty8323: LE VOSTRE LACRIME LA MIA SBORRA. LASCIATE LA CHAMPIONS A CHI È CAPACE. 4 FICHI VERO? DIO CANE SE GODO - GermandoGermano : RT @catty8323: LE VOSTRE LACRIME LA MIA SBORRA. LASCIATE LA CHAMPIONS A CHI È CAPACE. 4 FICHI VERO? DIO CANE SE GODO - catty8323 : LE VOSTRE LACRIME LA MIA SBORRA. LASCIATE LA CHAMPIONS A CHI È CAPACE. 4 FICHI VERO? DIO CANE SE GODO -

...perdere le piccole discussioni d'amore. Sul lavoro, invece, mantenete uno stato d'animo tranquillo ed energico. Pesci - Cari pesciolini, in amore amate sempre seguire lesensazioni ...I truffatori si fanno sempre più ingegnosi e studiano metodi sempre più convincenti per mettere a segno le loro truffe. Recentemente è in atto un'altra truffa apparentemente ben studiata: un falso ...Ecco in che cosa consiste la truffa del volantino e perchè bisogna stare in guardia: l'allarme della ...

“Lasciate le vostre abitazioni”. Il falso volantino smentito dalla polizia LA NAZIONE

Il portoghese ha lasciato un messaggio nel post su Instagram dell'attaccante georgiano, che ieri si è fatto parare un rigore da Maignan ...In alcuni condomini di Torino e provincia sono stati affissi finti volantini firmati dal Ministero dell'Interno dove si chiede ai non residenti di lasciare le proprie abitazioni. E' una truffa. Quello ...