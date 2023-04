“Lasciamo le auto e andiamo a scuola a piedi”: i piccoli della Guglielmo II in “Pedibus” (Di mercoledì 19 aprile 2023) Venerdì 21 aprile gli alunni dei plessi d’infanzia Badiella ed Ex Casa Santa dell’ICS Guglielmo II lanceranno un forte messaggio ecologico alla città di Monreale. In occasione della Giornata della Terra, che si celebra il 22 aprile, le maestre e i bambini hanno organizzato un “Pedibus”, una sorta di autobus pedonale. Il Pedibus partirà alle (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di mercoledì 19 aprile 2023) Venerdì 21 aprile gli alunni dei plessi d’infanzia Badiella ed Ex Casa Santa dell’ICSII lanceranno un forte messaggio ecologico alla città di Monreale. In occasioneGiornataTerra, che si celebra il 22 aprile, le maestre e i bambini hanno organizzato un “”, una sorta dibus pedonale. Ilpartirà alle (Monrealelive.it)

