L’annuncio di Alfredo Cospito: «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame» (Di mercoledì 19 aprile 2023) Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame cominciato il 20 ottobre del 2022. La decisione è stata comunicata al Tribunale di Milano ed è al momento immotivata. «Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame», ha scritto su un modello prestampato di cui dispongono i detenuti, informando così i funzionari del Dap, del carcere di Opera e del tribunale di Sorveglianza di Milano. La Corte costituzionale, martedì 18 aprile, ha fatto cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’Assise di Torino a decidere per la condanna all’ergastolo nei confronti dell’anarchico per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Nelle ultime settimane Cospito aveva già iniziato ad allentare lo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 19 aprile 2023)ha interrotto locominciato il 20 ottobre del 2022. La decisione è stata comunicata al Tribunale di Milano ed è al momento immotivata. «dilo», ha scritto su un modello prestampato di cui dispongono i detenuti, informando così i funzionari del Dap, del carcere di Opera e del tribunale di Sorveglianza di Milano. La Corte costituzionale, martedì 18 aprile, ha fatto cadere la norma che avrebbe vincolato la Corte d’Assise di Torino a decidere per la condanna all’ergastolo nei confronti dell’anarchico per l’attentato alla Scuola allievi carabinieri di Fossano. Nelle ultime settimaneaveva già iniziato ad allentare lo ...

L'annuncio di Alfredo Cospito: "Dichiaro di interrompere lo sciopero della fame" Alfredo Cospito ha interrotto lo sciopero della fame cominciato il 20 ottobre del 2022. La decisione ...d'Assise di Torino a decidere per la condanna all'ergastolo nei confronti dell'anarchico per l'... Alfredo Cospito: "Interrompo lo sciopero della fame" L'annuncio è arrivato il giorno dopo la decisione della Consulta sul caso dell'anarchico, che ha aperto la via per uno sconto di pena . - - > Lanarchico Alfredo Cospito - - > leggi dopo - - > ...