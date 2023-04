Landolfi, il taglio del nastro solo ai primi ambulatori, ma De Luca diserta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl plesso di solofra dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati accoglie nuovamente i primi pazienti. Cominciano domani, infatti, le attività ambulatoriali di senologia, cardiologia, medicina interna a indirizzo epatologico e urologia funzionale con visite ed esami strumentali. Già calendarizzate le prenotazioni per i prossimi giorni, quando l’offerta di visite ambulatoriali sarà anche allargata (previsti, tra gli altri, gli ambulatori di ortopedia, otorino, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia, dermatologia), fino all’apertura dei reparti di degenza. In occasione dell’avvio delle prime attività ambulatoriali, domani, giovedì 20 aprile, alle ore 11,30, il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Direttore sanitario, Rosario ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl plesso difra dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati accoglie nuovamente ipazienti. Cominciano domani, infatti, le attivitàali di senologia, cardiologia, medicina interna a indirizzo epatologico e urologia funzionale con visite ed esami strumentali. Già calendarizzate le prenotazioni per i prossimi giorni, quando l’offerta di visiteali sarà anche allargata (previsti, tra gli altri, glidi ortopedia, otorino, chirurgia, gastroenterologia, ginecologia, dermatologia), fino all’apertura dei reparti di degenza. In occasione dell’avvio delle prime attivitàali, domani, giovedì 20 aprile, alle ore 11,30, il Direttore generale dell’Azienda Moscati, Renato Pizzuti, il Direttore sanitario, Rosario ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: #ospedale landolfi, «Al taglio del nastro seguano gli step necessari per far ripartire davvero i servizi» https://t.co… - mattinodinapoli : #ospedale landolfi, «Al taglio del nastro seguano gli step necessari per far ripartire davvero i servizi» -