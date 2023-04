Lancia Pura HPE | la concept car del futuro che unisce design | tecnologia e sostenibilità

(Di mercoledì 19 aprile 2023) LaHPE è il manifesto die di visione deldello storico marchio dell’automobilismo italiano, famoso per le sue vetture eleganti, sportive e innovative. Oggi,si prepara a entrare in una nuova era, quella dell’elettrificazione, con la berlinetta 2+2 che si ispira al passato glorioso di, ma lo proietta nel domani con soluzioni tecnologiche e stilistiche all’avanguardia. Solo auto elettriche dal 2035, quanta elettricità sarà necessaria?HPE, ilè elettrico Il nome Pu+ra richiama i concetti di purezza e radicalità, espressi dalle linee essenziali e dinamiche della carrozzeria, che riprendono elementi iconici come i fari rotondi della Stratos e la ...

... il filo rosso che sta conducendo il marchio lungo la prima parte del suo percorso di rinascita - ha dichiarato Luca Napolitano, il CEO del marchio- Per me è un onore vedere...Luca Napolitano , CEO di, ha detto: " Il Design rappresenta uno dei pilastri del Rinascimento di, il filo rosso che sta conducendo il marchio lungo la prima parte del suo percorso di ...... sarà esposto come accennato nella centralissima via Durini, il centro del Fuorisalone, dove si terranno numerosi talk giornalieri dedicati ai valori che hanno guidato la creazione dellaPu+Ra ...

Lancia Pura HPE: le nuove Ypsilon, Gamma e Delta nascono da qui - Quattroruote.it Quattroruote

Una showcar esposta a Milano per la Design Week anticipa lo stile dei prossimi prodotti in arrivo: la Ypsilon, tra nove mesi, l’ammiraglia (che si chiamerà Gamma) nel 2026 e la nuova Delta nel 2028 ...Chi si è fatto catturare dalla presentazione della nuova Lancia Pu+Ra HPE, la concept che racchiude i prossimi 10 anni del brand chiamato alla rinascita, sappia che può vederla con i suoi occhi ...