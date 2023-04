L’analisi di HURST e le serie storiche

(Di mercoledì 19 aprile 2023)è una tecnica utilizzata per analizzare i dati finanziari che permette di studiare il comportamento di unastorica verificandone la sua tendenza e prevedendo il suo andamento futuro. Questa tecnica prende il nome dal matematico britannico Harold Edwin, che ha sviluppato il metodo negli anni ’50 del XX secolo. L’obiettivo diè quello di identificare le tendenze delle, ovvero la direzione verso cui un particolare trend si sta muovendo. Questa tecnica si basa sul concetto di “persistenza della memoria“, ovvero la tendenza di unastorica di continuare nella stessa direzione in cui si sta muovendo. Persistenza della memoria, vi ricorda qualcosa? La “Persistenza della memoria” è un famoso dipinto surrealista realizzato dal pittore ...

