L'Al Nassr perde e la corsa al titolo si complica. Cristiano Ronaldo reagisce così

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ai_news_italia : Arabia Saudita: Al Nassr perde, corsa al titolo si complica. Cristiano Ronaldo e l'Al Nassr subiscono una sconfitt… - fisco24_info : Arabia Saudita: Al Nassr perde, corsa al titolo si complica: Cristiano Ronaldo rimane a secco, e si fa anche ammoni… - Giusepp34637041 : RT @CorSport: ??L'Al Nassr crolla e Cristiano Ronaldo perde la testa: entrata killer su un avversario #CorrieredelloSport #AlNassr #Cristi… - sportli26181512 : L'Al Nassr crolla e Cristiano #Ronaldo perde la testa: entrata killer su un avversario: L'ex juventino protagonista… - CorSport : ??L'Al Nassr crolla e Cristiano Ronaldo perde la testa: entrata killer su un avversario #CorrieredelloSport… -

Così ora la corsa al titolo per l'Alsi complica, visto l'Al Ittihad rimane 3 punti avanti e ha una partita in meno. 1 /265 Previous 19 aprile 2023Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al, ha perso 2 - 0 lo scontro diretto per la prima posizione in classifica contro l'Al Hilal Cristiano Ronaldo, attaccante dell'Al, ha perso 2 - 0 lo scontro diretto per la prima posizione in classifica contro l'Al Hilal. Durante la partita il portoghese ha commesso un brutto fallo ai danni di un giocatore ...Giornata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. L'ex juventino non incide nella sfida tra l' Ale l'Al - Hilal , che si è chiusa con la sconfitta della squadra del portoghese per 2 - 0, grazie alla doppietta di Ighalo, ex attaccante dell' Udinese.

L'Al Nassr crolla e Cristiano Ronaldo perde la testa: entrata killer su un avversario Corriere dello Sport

Sconfitta per 2-0 nella sfida del campionato saudita contro i grandi rivali dell'Al Hilal. CR7 è apparso molto nervoso e si è fatto ammonire ...Cristiano Ronaldo non riesce a trascinare l'Al Nassr: il calciatore protagonista di due gesti discutibili nel corso dell'ultima giornata di campionato ...