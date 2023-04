(Di mercoledì 19 aprile 2023) Giornata da dimenticare per. L'ex juventino non incide nella sfida tra l' Ale l'Al - Hilal , che si è chiusa con la sconfitta della squadra del portoghese per 2 - 0, grazie ...

L'Al Nassr crolla e Cristiano Ronaldo perde la testa: entrata killer su un avversario Corriere dello Sport

