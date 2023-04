La vita dei docenti disperati diventa uno spettacolo teatrale comico di Filippo Caccamo: “Tel chi Filippo!” (Di mercoledì 19 aprile 2023) MILANO – 1 milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore e comico Filippo Caccamo e diventato poi spettacolo teatrale. Oggi la situazione si è ribaltata: da studente disperato, Caccamo si è laureato veramente in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte e, nella vita – ironia della sorte -, ha iniziato a insegnare. Il suo percorso artistico ha così subito una brusca virata: abbandonati i panni degli studenti universitari in perenne attesa di una laurea, si è ritrovato a indossare quelli del “nemico”: i professori! Il suo punto di vista ora è dietro la cattedra e da quello ha ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 aprile 2023) MILANO – 1 milione di follower tra Instagram, Facebook, Youtube e Tik Tok. Non c’è studente italiano che negli anni scorsi non si sia identificato nel tormentone web “mai una laurea”, lanciato dall’attore eto poi. Oggi la situazione si è ribaltata: da studente disperato,si è laureato veramente in Scienze dei Beni Culturali con Magistrale in Storia e Critica dell’Arte e, nella– ironia della sorte -, ha iniziato a insegnare. Il suo percorso artistico ha così subito una brusca virata: abbandonati i panni degli studenti universitari in perenne attesa di una laurea, si è ritrovato a indossare quelli del “nemico”: i professori! Il suo punto di vista ora è dietro la cattedra e da quello ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MinisteroDifesa : 'Stabilità è frutto di volontà condivisa. Se creiamo sicurezza in un'area geografica ma non facciamo seguire invest… - romaebraica : Commemorazione di Yom Ha Shoà Ve Ha-Ghevurà al Tempio Maggiore, acceso il lume in ricordo dei 6 milioni di ebrei pr… - Agenzia_Ansa : 'Non si deve mai uccidere in nome di Dio, perché per Lui siamo tutti fratelli e sorelle. Ma insieme si può dare la… - Marco_Roger_94 : @Matrix251384159 @Gazzetta_it Niente di più vero, difatti gli autori dei cori sono stati individuati e allontanati… - MastroCrilin : @theboss_1908 @FIGC I colpevoli dei cori infatti sono stati puniti direttamente dalla Juventus, daspandoli a vita -