La trappola-tubo, le mele, l'eutanasia: come è stata catturata l'orsa Jj4 e quando il Tar deciderà sul suo destino (Di mercoledì 19 aprile 2023) l'orsa Jj4 è stata catturata grazie alle mele. Alle 23 dell'altra notte è entrata nella trappola a tubo riempita di frutta insieme a due cuccioli. Il meccanismo è scattato. Un altro dei suoi cuccioli è rimasto fuori ad aspettare. L'allarme ha suonato. I veterinari insieme alla squadra specializzata nelle catture hanno sedato il plantigrado e liberato i due piccoli. Poi Jj4 è stata trasportata all'Oasi faunistica del Casteller a bordo di un furgone. In attesa del suo destino. Che sarà deciso dal Tar. Il tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'ordinanza per l'abbattimento del presidente della provincia Fugatti. I giudici prenderanno una decisione nel merito l'11 maggio. Ma potrebbe arrivare prima. La protezione civile è pronta ad abbatterla con ...

