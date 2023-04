La transizione ecologica che l’Italia sta attuando è un Far West. Non mi resta che disperarmi (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mattioli e Scalia. Un binomio che ha fatto epoca. Li si associa giustamente al “sole che ride”. E magari aggiungiamoci anche Gianni Silvestrini, e qualcun altro. Quindi i guru della transizione ecologica, in un’epoca come gli anni Ottanta in cui si parlava di abbandono del nucleare, ma non ancora di abbandono altresì dei combustibili fossili. Ma se le loro idee e le loro battaglie erano all’avanguardia in quell’epoca (anche se al primo posto nella scala delle priorità avrebbe dovuto esserci il risparmio energetico), oggi esse sanno terribilmente di antico. Questa storia del passaggio puro e semplice alle energie rinnovabili senza un minimo di paletti su dove le stesse debbano essere allocate e senza un minimo di approfondimento circa cosa siano davvero le energie rinnovabili è inaccettabile per una persona che abbia davvero a cuore le sorti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Mattioli e Scalia. Un binomio che ha fatto epoca. Li si associa giustamente al “sole che ride”. E magari aggiungiamoci anche Gianni Silvestrini, e qualcun altro. Quindi i guru della, in un’epoca come gli anni Ottanta in cui si parlava di abbandono del nucleare, ma non ancora di abbandono altresì dei combustibili fossili. Ma se le loro idee e le loro battaglie erano all’avanguardia in quell’epoca (anche se al primo posto nella scala delle priorità avrebbe dovuto esserci il risparmio energetico), oggi esse sanno terribilmente di antico. Questa storia del passaggio puro e semplice alle energie rinnovabili senza un minimo di paletti su dove le stesse debbano essere allocate e senza un minimo di approfondimento circa cosa siano davvero le energie rinnovabili è inaccettabile per una persona che abbia davvero a cuore le sorti della ...

