La tenace campagna di pedagogia della viltà in cui è immersa l’Italia

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ehi, promotori. Così, siccome l’appetito vien mangiando, si raccolgono firme per un referendum popolare che “abroghi” la possibilità di sostenere con le armi l’Ucraina. (Siccome non si può dire: l’Ucraina, si dice qualunque paese al mondo. E si intitola l’iniziativa: “Ripudia la guerra”, che non è male come quesito. “Ehi tu, ti va di ripudiare la guerra?” “No, io vado pazzo per le guerre! Facciamone un’altra. Altre due”). Più di un anno fa scrissi questo: “Non armare qualcuno è una nobile idea, a condizione di disarmare qualcun altro. Se no, no”. Allora, non riuscivo ancora a credere che si potesse mobilitarsi per disarmare un paese che resisteva a un’invasione. Che si potesse impegnarsi a non armare qualcuno, senza contemporaneamente disarmare qualcun altro, e precisamente non armare qualcuno che si difende e resiste senza disarmare quell’altro armato fino ai denti che lo aggredisce. ...