La sinistra preferisce il modello Soumahoro | il piano per ingrassare le Coop

«Sull'accoglienza c'è chi preferisce il modello Salvini e chi il modello Soumahoro». Non fa sconti il leader della Lega e durante il suo tour elettorale in Toscana in vista delle amministrative di metà maggio, torna ad attaccare le regioni rosse che stanno boicottando il lavoro del commissario all'emergenza appena nominato dal governo. Puglia, Emilia Romagna, Campania e Valle d'Aosta, infatti, non hanno firmato l'accordo col governo perla creazione sui loro territori dei Cpr, cioè i centri dove i migranti vengono identificati e se non in regola avviati al rimpatrio. E hanno fatto sapere di preferire un sistema di «accoglienza diffusa», cioè quella che smista i migrati tra alberghi e appartamenti spesso gestiti da Ong o Cooperative sociali. «Vogliono più sbarchi, attaccano il governo, boicottano una ...

