“La sinistra conosce le tesi complottiste, io no”. Lollobrigida affonda il colpo | GUARDA (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, prova a fare chiarezza dopo la bufera politica scoppiata per le sue parole sull'immigrazione ("Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”) pronunciate al congresso Cisal a Roma. "Si è fatta grande confusione fatta in queste ore su un termine. Io non conosco i testi dei complottisti e credo che siano molto più appassionati a leggerli a sinistra, ma potrei dire con parole diverse il medesimo concetto. Per incentivare la natalità in Italia, e che per la prima volta ci ha portato sotto i 400mila bambini nati nella nostra nazione, che ha invertito quella tendenza a crescere che c'è stata a lungo, la soluzione è migliorare il welfare perché, se guardiamo la cartina dell'Italia, la popolazione è più giovane, quindi ci sono più nati, li dove c'è più welfare, li dove si è riusciti a dare alle ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il ministro dell'Agricoltura, Francesco, prova a fare chiarezza dopo la bufera politica scoppiata per le sue parole sull'immigrazione ("Non possiamo arrenderci al tema della sostituzione etnica”) pronunciate al congresso Cisal a Roma. "Si è fatta grande confusione fatta in queste ore su un termine. Io non conosco i testi dei complottisti e credo che siano molto più appassionati a leggerli a, ma potrei dire con parole diverse il medesimo concetto. Per incentivare la natalità in Italia, e che per la prima volta ci ha portato sotto i 400mila bambini nati nella nostra nazione, che ha invertito quella tendenza a crescere che c'è stata a lungo, la soluzione è migliorare il welfare perché, se guardiamo la cartina dell'Italia, la popolazione è più giovane, quindi ci sono più nati, li dove c'è più welfare, li dove si è riusciti a dare alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marco39401184 : @La7tv Ma ,lei conosce solo i salotti buoni della sinistra. - Ile2S : @Masssimilianoo Il ministro ha ammesso di aver sbagliato ad usare le parole. Di sicuro non è razzista e chi lo cono… - CarloMartorell1 : RT @ArmoniosiAccent: Questa tizia non conosce proprio la vergogna. Non fu 'un rogo dove morirono due ragazzi', ma un vile attentato da part… - ronaldinhano : @Kalulisme @RodrygoGoes Sa fare l’ala destra, l’ala sinistra e il falso 9. Se al real mandano karim in pensione e f… - f43bb0d6a395428 : RT @OrtigiaP: VOI MEDIA TUTTI, VOI POLITICI DI SINISTRA AVETE CRIMINALIZZATO IL GOVERNO PER #CUTRO, avete insultato ministri come @Piantedo… -

#SUM07, i risultati della consultazione: l'aforisma di Gianroberto Casaleggio ..."Mostratemi un politico che non conosce internet e vi mostrerò un perdente" - > 3 voti "Il sapere collettivo è la nuova politica" - > 97 voti Astenuti: 27 'Un'idea non è né di destra né di sinistra. ... Il Milan di Leao e Maignan spegne il Napoli e vola in semifinale - Milano Post Appena però Leao e Hernandez attivano la corsia sinistra si capisce che saranno guai. Nella prima ... Conosce bene Milano ma non smette mai di scoprire i problemi e le eccellenze che questa dinamica ... Doppio orizzonte per Inzaghi: esonero o derby, tutto in una notte ... che è suo compagno in nazionale e lo conosce molto bene. A centrocampo Rafa Silva ispirerà Ramos ... Interessente la sfida a specchio in fascia tra Dumfries a destra e Grimaldo a sinistra, quest'ultimo ... ..."Mostratemi un politico che noninternet e vi mostrerò un perdente" - > 3 voti "Il sapere collettivo è la nuova politica" - > 97 voti Astenuti: 27 'Un'idea non è né di destra né di. ...Appena però Leao e Hernandez attivano la corsiasi capisce che saranno guai. Nella prima ...bene Milano ma non smette mai di scoprire i problemi e le eccellenze che questa dinamica ...... che è suo compagno in nazionale e lomolto bene. A centrocampo Rafa Silva ispirerà Ramos ... Interessente la sfida a specchio in fascia tra Dumfries a destra e Grimaldo a, quest'ultimo ... Migranti. Ricchiuti (FdI): su Lollobrigida polemiche pretestuose da ... La Voce del Patriota Mare Fuori, Carmine e Rosa Ricci si conoscevano già Scopri tutto quello che bisogna sapere su Carmine e Rosa Ricci, si conoscevano già prima di Mare Fuori 3 stagione su Rai 2 Scopri tutto quello che bisogna sapere su Carmine e Rosa Ricci, si conoscevano già prima di Mare Fuori 3 stagione su Rai 2