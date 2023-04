La sfida IA si sposta sui chip: Microsoft potrebbe produrli in proprio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo fonti vicine alla società, Microsoft ha avviato internamente un progetto per lo sviluppo di processori per l'IA. L'intento sarebbe quello di accelerare sullo sviluppo di sistemi intelligenti da integrare nei propri prodotti.... Leggi su dday (Di mercoledì 19 aprile 2023) Secondo fonti vicine alla società,ha avviato internamente un progetto per lo sviluppo di processori per l'IA. L'intento sarebbe quello di accelerare sullo sviluppo di sistemi intelligenti da integrare nei propri prodotti....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Microsoft piglia tutto: probaiblmente realizzerà chip su misura per le sue IA - _ITALIACHEVINCE : RT @Eurosport_IT: La Virtus Bologna supera 89-84 l’Olimpia Milano nel derby che chiude la stagione europea: ora la sfida si sposta in campi… - Basketcaffe : RT @Eurosport_IT: La Virtus Bologna supera 89-84 l’Olimpia Milano nel derby che chiude la stagione europea: ora la sfida si sposta in campi… - Eurosport_IT : La Virtus Bologna supera 89-84 l’Olimpia Milano nel derby che chiude la stagione europea: ora la sfida si sposta in… -