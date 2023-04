La sentenza a Torino: “Gli steward vanno protetti” (Di mercoledì 19 aprile 2023) E? il 4 aprile 2018 e allo stadio Olimpico Grande Torino si gioca Torino-Inter. Al minuto 22, il neroazzurro Antonio Candreva (oggi alla Salernitana) batte un calcio di punizione alto sopra la traversa e colpisce alla schiena — all’altezza dei reni — lo steward. Il tiro causa al giovane, che stava facendo il suo lavoro, la perdita della milza e due mesi di prognosi. La vicenda finisce, ovviamente in tribunale, e l’imprenditore che gestisce gli steward nell’impianto torinese viene accusato di lesioni colpose aggravate. Il dibattimento si è chiuso con un’assoluzione, riporta oggi Il Corriere di Torino, perché il fatto non costituisce reato, ma resta la realtà dei fatti e il danno per lo steward. All’imprenditore e? contestato di aver violato le norme per la prevenzione degli ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 aprile 2023) E? il 4 aprile 2018 e allo stadio Olimpico Grandesi gioca-Inter. Al minuto 22, il neroazzurro Antonio Candreva (oggi alla Salernitana) batte un calcio di punizione alto sopra la traversa e colpisce alla schiena — all’altezza dei reni — lo. Il tiro causa al giovane, che stava facendo il suo lavoro, la perdita della milza e due mesi di prognosi. La vicenda finisce, ovviamente in tribunale, e l’imprenditore che gestisce glinell’impianto torinese viene accusato di lesioni colpose aggravate. Il dibattimento si è chiuso con un’assoluzione, riporta oggi Il Corriere di, perché il fatto non costituisce reato, ma resta la realtà dei fatti e il danno per lo. All’imprenditore e? contestato di aver violato le norme per la prevenzione degli ...

