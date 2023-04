La scuola di domani secondo Stefano Boeri e MR Digital (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Anche la scuola deve cambiare e deve farlo in fretta. A imporlo è il periodo storico che stiamo vivendo fatto di incertezze, insicurezze e mutamenti rapidissimi. Una necessità evidenziata dal Ministero dell'Istruzione che con il Pnrr, nell'ambito della linea di investimento “Piano scuola 4.0”, ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professioni Digitali del futuro. Questa è la motivazione che ha spinto MR Digital, società italiana di Digital transformation, a lavorare a una serie di progetti che rispondono a queste sollecitazioni. Lavori che sono stati portati anche al Fuorisalone con un'installazione dal titolo “Ambienti di Apprendimento 4.0 per la ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 aprile 2023) AGI - Anche ladeve cambiare e deve farlo in fretta. A imporlo è il periodo storico che stiamo vivendo fatto di incertezze, insicurezze e mutamenti rapidissimi. Una necessità evidenziata dal Ministero dell'Istruzione che con il Pnrr, nell'ambito della linea di investimento “Piano4.0”, ha inteso investire 2,1 miliardi di euro per la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento e nella creazione di laboratori per le professionii del futuro. Questa è la motivazione che ha spinto MR, società italiana ditransformation, a lavorare a una serie di progetti che rispondono a queste sollecitazioni. Lavori che sono stati portati anche al Fuorisalone con un'installazione dal titolo “Ambienti di Apprendimento 4.0 per la ...

