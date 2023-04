La scuola causa crolli emotivi a 7 studenti su 10, “aumentano casi di depressione e autolesionismo”. Cosa fare? Ne parliamo con la psicologa Rosa Cappelluccio (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stress da liceo: secondo il sondaggio realizzato dagli studenti del liceo comunale Manzoni di Milano 7 studenti su 10 hanno crisi di pianto o crollo emotivo dovuti alla scuola. E c'è persino un 16 per cento di ragazzi che denuncia di averli sempre. Orizzonte scuola ne ha parlato con Rosa Cappelluccio, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, docente e supervisore dell’Istituto A. T. Beck. Ha curato l’edizione italiana del libro Dbt Skills nelle scuole, training per la regolazione emotiva negli adolescenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 aprile 2023) Stress da liceo: secondo il sondaggio realizzato daglidel liceo comunale Manzoni di Milano 7su 10 hanno crisi di pianto o crollo emotivo dovuti alla. E c'è persino un 16 per cento di ragazzi che denuncia di averli sempre. Orizzontene ha parlato cone psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, docente e supervisore dell’Istituto A. T. Beck. Ha curato l’edizione italiana del libro Dbt Skills nelle scuole, training per la regolazione emotiva negli adolescenti. L'articolo .

