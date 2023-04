La sartoria napoletana riparte dai giovani con il premio ‘Il Ditale d’oro 2023’

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa grande tradizionele, quella effettivamente ed unicamente ‘handmade’ e per questo ricercata ed apprezzata in tutto il mondo,daie dai concorsi di settore. Un primo importante appuntamento è il“Il2023” organizzato dalla Confraternita dei Sartori 1351, l’Antica e prestigiosa Associazione che raggruppa alcune delle eccellenze del made in Italy. L’importante riconoscimento, in programma per il 20 e 21 aprile prossimi per il quale si confronteranno 21sarti e sarte, è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania, dal Comune di Napoli e della Camera di Commercio di Napoli. Ilè diviso in due giornate: la prima giornata, ...