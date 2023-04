La protesta show di “spiderman” contro la riforma delle pensioni e Macron | GUARDA (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuova impresa di Alain Robert, meglio noto come "lo spiderman francese". L'arrampicatore di Digoin ha infatti scalato un grattacielo alto 160 metri nella zona commerciale di La Defense a Parigi. Il tutto a mani nude e senza protezioni. Il sessantenne freeclimber ha dichiarato di aver scalato il palazzo per sostenere la protesta contro la riforma delle pensioni voluta dal governo della premier Elisabeth Borne e approvata senza il voto del Parlamento grazie al ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione. Robert si è poi rivolto a Emmanuel Macron invitandolo a "scendere sulla terra". Leggi su iltempo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Nuova impresa di Alain Robert, meglio noto come "lofrancese". L'arrampicatore di Digoin ha infatti scalato un grattacielo alto 160 metri nella zona commerciale di La Defense a Parigi. Il tutto a mani nude e senza protezioni. Il sessantenne freeclimber ha dichiarato di aver scalato il palazzo per sostenere lalavoluta dal governo della premier Elisabeth Borne e approvata senza il voto del Parlamento grazie al ricorso all'articolo 49.3 della Costituzione. Robert si è poi rivolto a Emmanuelinvitandolo a "scendere sulla terra".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Francia, protesta show di #AlainRobert contro la riforma delle #pensioni - VIDEO - VerdeVetriolo : RT @AnnigioGiovanni: sennò non li invitano più nei talk show e non li si nota quanto serve al loro smisurato ego Siamo nell'era della prete… - AnnigioGiovanni : sennò non li invitano più nei talk show e non li si nota quanto serve al loro smisurato ego Siamo nell'era della pr… -