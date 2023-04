La prima risposta Ue alla crisi tunisina. Cosa rischia Saied (Di mercoledì 19 aprile 2023) Cosa comporta a livello di relazioni con le maggiori istituzioni che stanno dialogando con il governo di Tunisi l’arresto su ordine della procura antiterrorismo del leader del partito islamico tunisino Ennhahda, Rached Ghannouchi? Il suo stato di fermo e la chiusura sine die da parte dalle autorità delle sedi del partito potrebbero pregiudicare lo status di Paese più democratico del nordafrica, in un momento caratterizzato dal rischio default per le finanze interne a cui si somma l’aggravarsi del dossier immigrazione? Da emblema della primavera araba il Paese è diventato instabile e sta attraversando una fase molto critica con la previsioni di un possibile collasso economico e sociale, con l’Italia attore interessato. Europacchetto di aiuti Ancora una volta l’Ue è chiamata a programmare non solo una reazione a possibili scenari futuri che potranno ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 aprile 2023)comporta a livello di relazioni con le maggiori istituzioni che stanno dialogando con il governo di Tunisi l’arresto su ordine della procura antiterrorismo del leader del partito islamico tunisino Ennhahda, Rached Ghannouchi? Il suo stato di fermo e la chiusura sine die da parte dalle autorità delle sedi del partito potrebbero pregiudicare lo status di Paese più democratico del nordafrica, in un momento caratterizzato dal rischio default per le finanze interne a cui si somma l’aggravarsi del dossier immigrazione? Da emblema dellavera araba il Paese è diventato instabile e sta attraversando una fase molto critica con la previsioni di un possibile collasso economico e sociale, con l’Italia attore interessato. Europacchetto di aiuti Ancora una volta l’Ue è chiamata a programmare non solo una reazione a possibili scenari futuri che potranno ...

