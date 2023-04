La picconata di Mattarella agli Stati membri | Ue instabile se somma interessi nazionali

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Ha scelto l'università di Cracovia Sergioper fare un discorso a tutto campo sull'Europa, il suo passato e il suo futuro, le sue debolezze e le sue potenzialità. L'Europa non può limitarsi ad affrontare "problemi dettati da altri, in un quadro internazionale deciso da altri", ha ammonito il capo dello Stato, secondo il quale se l'Unione si limita ad essere la "temporanea e mutevole di umori e" sarebbe "perennemente". È dunque fondamentale invece procedere nell'integrazione, difendere i valori comuni, investire nell'allargamento ai paesi balcanici innanzitutto ma poi anche ad Ucraina e Moldavia per assicurare la stabilità al Continente, mentre l'aggressione russa all'Ucraina sta minacciando la pace faticosamente conquistata all'indomani della seconda guerra ...