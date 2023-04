La nostra prossima California

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 aprile 2023) La fine del sognono può somigliare molto alla fine del sogno italiano. I progressisti sembrano i democratici di Los Angeles e San Francisco. A San Francisco, paradiso di tolleranza e modernità, immagine scintillante dell’American dream, una homeless ha partorito sul marciapiede. La notizia è stata liquidata in poche righe dalla maggior parte dei giornali, trattata dunque alla stregua di una ordinaria vicenda di degrado metropolitano. In realtà, la faccenda è un po’ più complessa e in fondo ci riguarda da vicino. Infatti, quella che per qualcuno è la terra promessa, la città dove si mischia ogni genere di cultura e di razza, insieme alla libertà più sfrenata dei costumi e a immense praterie dell’innovazione e dell’impresa, ha un problema: un numero di senzatetto che non ha eguali in nessun’altra città americana. Chiunque sia stato in vacanza a San Francisco ...