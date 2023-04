La netta frenata dell’inflazione non ferma la stretta ai tassi Bce (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si conferma il netto calmieramento dell'inflazione nell'area euro - a marzo la crescita dei prezzi al consumo su base annua si è attenuata al 6,9%, a fronte dell`8,5% che aveva segnato a febbraio - ma questo non ferma la Bce nella sua manovra di rialzo dei tassi di interesse. Oggi a tornare alla carica è stato il capo economista dell'istituzione monetaria, l'irlandese Philip Lane che dal vertice degli industriali di Dublino ha rilanciato un messaggio che aveva già inviato ieri: se lo scenario previsionale di base, elaborato a marzo, restasse valido, e ad oggi i dati puntano in questa direzione: "sarà appropriato alzare ulteriormente i tassi di interesse", ha affermato."Dalla scorsa estate è stato necessario alzare i tassi di interesse di 350 punti base - ha ricordato durante un ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si conil netto calmieramento dell'inflazione nell'area euro - a marzo la crescita dei prezzi al consumo su base annua si è attenuata al 6,9%, a fronte dell`8,5% che aveva segnato a febbraio - ma questo nonla Bce nella sua manovra di rialzo deidi interesse. Oggi a tornare alla carica è stato il capo economista dell'istituzione monetaria, l'irlandese Philip Lane che dal vertice degli industriali di Dublino ha rilanciato un messaggio che aveva già inviato ieri: se lo scenario previsionale di base, elaborato a marzo, restasse valido, e ad oggi i dati puntano in questa direzione: "sarà appropriato alzare ulteriormente idi interesse", ha afto."Dalla scorsa estate è stato necessario alzare idi interesse di 350 punti base - ha ricordato durante un ...

