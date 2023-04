La mortalità in eccesso in UK… (Di mercoledì 19 aprile 2023) In tanti ci state segnalando articoli apparsi su siti come Il Paragone e testate come La Verità, articoli che insistono a sostenere che in UK (come anche in Italia) ci sia una mortalità in eccesso da attribuire alle vaccinazioni anti Covid. Il Paragone, con la firma di Gabriele Angelini, riprende appunto un articolo de La Verità, a firma di Alessandro Rico, dal titolo: Ennesimo mistero nei dati inglesi. Più morti “nonCovid” tra i vaccinati L’articolo de La Verità come sempre è protetto da paywall, pertanto ci limiteremo a quanto riportato da Angelini. Abbiamo solo un dubbio, da quale sito avranno scopiazzato e malamente tradotto Rico e Angelini? Sì, perché nell’articolo de Il Paragone troviamo questa frase: …specifichiamo subito che si tratta di elaborazioni basate sul cruscotto dell’Istat inglese (l’Office for national statistica)… Non sappiamo che ... Leggi su butac (Di mercoledì 19 aprile 2023) In tanti ci state segnalando articoli apparsi su siti come Il Paragone e testate come La Verità, articoli che insistono a sostenere che in UK (come anche in Italia) ci sia unainda attribuire alle vaccinazioni anti Covid. Il Paragone, con la firma di Gabriele Angelini, riprende appunto un articolo de La Verità, a firma di Alessandro Rico, dal titolo: Ennesimo mistero nei dati inglesi. Più morti “nonCovid” tra i vaccinati L’articolo de La Verità come sempre è protetto da paywall, pertanto ci limiteremo a quanto riportato da Angelini. Abbiamo solo un dubbio, da quale sito avranno scopiazzato e malamente tradotto Rico e Angelini? Sì, perché nell’articolo de Il Paragone troviamo questa frase: …specifichiamo subito che si tratta di elaborazioni basate sul cruscotto dell’Istat inglese (l’Office for national statistica)… Non sappiamo che ...

Nascite al minimo, che fare La salvezza arriva da migranti Su base nazionale, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede un eccesso dei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l'estero'. In ... Troppo zucchero Rischi 45 malattie. Oltre all'obesità, i pericoli sono asma, depressione, danni al cuore ... il rischio di malattie coronariche aumenti del 17% e quello di mortalità per tutte le cause del 4%. Insomma, concludono gli autori, un eccesso di zucchero è dannoso, soprattutto per quanto riguarda ... Per la prima volta da febbraio 2020 non si è registrato un eccesso di mortalità nell'Ue Dopo oltre tre anni dall'inizio della Covid - 19 per la prima volta nell'Ue non si è registrato un eccesso di mortalità. Lo certifica Eurostat precisando che il tasso di mortalità in eccesso è stato dell'8% a febbraio 2022 (39 000 morti aggiuntivi), del 6% a febbraio 2021 (26 000 morti in eccesso) ... Su base nazionale, il calo della popolazione è frutto di una dinamica demografica sfavorevole che vede undei decessi sulle nascite, non compensato dai movimenti migratori con l'estero'. In ...... il rischio di malattie coronariche aumenti del 17% e quello diper tutte le cause del 4%. Insomma, concludono gli autori, undi zucchero è dannoso, soprattutto per quanto riguarda ...Dopo oltre tre anni dall'inizio della Covid - 19 per la prima volta nell'Ue non si è registrato undi. Lo certifica Eurostat precisando che il tasso diinè stato dell'8% a febbraio 2022 (39 000 morti aggiuntivi), del 6% a febbraio 2021 (26 000 morti in) ... Eccesso mortalità. A Febbraio per la prima volta col segno “meno ... Quotidiano Sanità