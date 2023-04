La mamma di Marcello Vinci: “Cina non mi ridà salma di mio figlio e non credo a ipotesi suicidio” (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Mio figlio è morto in Cina 43 giorni fa, non so come, perché. Ma soprattutto non ho la salma qui con me. Mi sento come se non fosse vero niente, come se dovessi svegliarmi da un brutto sogno. E non ho mai creduto all’ipotesi del suicidio. Aspetto sempre notizie dalla Farnesina, ma non arrivano”. A denunciare all’Adnkronos una storia incredibile per quanto vera è Angela Berni. Suo figlio, Marcello Vinci, è morto in circostanze misteriose la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi in Cina, dove lavorava da tre anni come insegnante. Da allora, però, solo poche e frammentarie informazioni, telefonate attese e mai arrivate e nemmeno la possibilità di riavere il corpo indietro. “L’avvocato che ci segue in Cina si è fatto sentire ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 aprile 2023) “Mioè morto in43 giorni fa, non so come, perché. Ma soprattutto non ho laqui con me. Mi sento come se non fosse vero niente, come se dovessi svegliarmi da un brutto sogno. E non ho mai creduto all’del. Aspetto sempre notizie dalla Farnesina, ma non arrivano”. A denunciare all’Adnkronos una storia incredibile per quanto vera è Angela Berni. Suo, è morto in circostanze misteriose la notte tra il 6 e il 7 marzo scorsi in, dove lavorava da tre anni come insegnante. Da allora, però, solo poche e frammentarie informazioni, telefonate attese e mai arrivate e nemmeno la possibilità di riavere il corpo indietro. “L’avvocato che ci segue insi è fatto sentire ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lupoconocchiali : quanto mi era mancato marcello mamma mia - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Continuano le indagini sulla morte di Marcello Vinci, il ragazzo di 29 anni precipitato dal 35esimo piano in Cina. La mamma… - Marilenapas : RT @fanpage: Continuano le indagini sulla morte di Marcello Vinci, il ragazzo di 29 anni precipitato dal 35esimo piano in Cina. La mamma… - fanpage : Continuano le indagini sulla morte di Marcello Vinci, il ragazzo di 29 anni precipitato dal 35esimo piano in Cina.… - stizzofrenica : @CrepeGeorgette Come quando mio cugino a capodanno scrisse 'auguro a tutti un altro anno come questo, per me è stat… -