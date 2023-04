La mamma di Donato De Caprio uccisa a martellate a Pianura (Di mercoledì 19 aprile 2023) 'Mi spiava. Era una iena, quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle lettere ': sarebbe questo il motivo per cui Rosa Gigante , la donna di 72 anni mamma del celebre salumiere ... Leggi su leggo (Di mercoledì 19 aprile 2023) 'Mi spiava. Era una iena, quella lì mi rubava anche la corrispondenza dalla cassetta delle lettere ': sarebbe questo il motivo per cui Rosa Gigante , la donna di 72 annidel celebre salumiere ...

