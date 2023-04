La madre di Hakimi contro l'ex moglie: 'Deve sbarazzarsi di quella donna' (Di mercoledì 19 aprile 2023) Suocera contro nuora, un classico che a quanto pare vale anche per Hiba Abouk, l'ormai ex moglie di Achraf Hakimi. L'attrice, nota in italia per la serie tv Il Principe - Un amore impossibile , dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 19 aprile 2023) Suoceranuora, un classico che a quanto pare vale anche per Hiba Abouk, l'ormai exdi Achraf. L'attrice, nota in italia per la serie tv Il Principe - Un amore impossibile , dopo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Hakimi, la moglie chiede il divorzio ma lui risulta nullatenente: l'ex Inter ha intestato tutto a sua madre - sportli26181512 : La madre di #Hakimi contro l'ex moglie: 'Deve sbarazzarsi di quella donna': La signora Saida si è schierata contro… - sportli26181512 : La madre di Hakimi attacca Hiba Abouk: 'Mio figlio non ha fatto niente di male...' - il_Tommi12 : Eheheh, Hakimi che intesta tutto alla madre e in fase di separazione risulta nullatenente è un «figlio di puttana»… - PattiGiuliani : La moglie pensava di fregarlo: divorzia e scopre che il calciatore è… nullatenente. Il giocatore ex Inter Hakimi pr… -