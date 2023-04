La lotta tra Musk e i giornali per le etichette su Twitter (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una operazione che può essere inserita nel manuale della comunicazione di massa. Quello che sta cercando di fare Elon Musk con le etichette di Twitter, infatti, pone dubbi e mette davanti all’opinione pubblica un principio che viene sempre dato per scontato, ma che poi – alla fine – solleva sempre lo stesso interrogativo: un giornale, una televisione, una emittente radiofonica che ottiene delle sovvenzioni pubbliche può essere etichettata come “media affiliato allo Stato”? E – soprattutto – qual è la quota minima di finanziamento pubblico che si deve ottenere per essere definito in questo modo? Ok, sappiamo che la Rai o la BBC vengono supportate – in modi diversi – dai contribuenti. Ma cosa succede, invece, per quei gruppi editoriali privati che, magari, partecipando a gare o bandi riescono a ottenere dei fondi messi a disposizione ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 aprile 2023) Una operazione che può essere inserita nel manuale della comunicazione di massa. Quello che sta cercando di fare Eloncon ledi, infatti, pone dubbi e mette davanti all’opinione pubblica un principio che viene sempre dato per scontato, ma che poi – alla fine – solleva sempre lo stesso interrogativo: un giornale, una televisione, una emittente radiofonica che ottiene delle sovvenzioni pubbliche può essere etichettata come “media affiliato allo Stato”? E – soprattutto – qual è la quota minima di finanziamento pubblico che si deve ottenere per essere definito in questo modo? Ok, sappiamo che la Rai o la BBC vengono supportate – in modi diversi – dai contribuenti. Ma cosa succede, invece, per quei gruppi editoriali privati che, magari, partecipando a gare o bandi riescono a ottenere dei fondi messi a disposizione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : +++Esclusiva QuasiVero+++ Venancio cameriere in livrea chez Baglioni ai Parioli. Schlein fichissima-simpaticissima-… - Avvenire_Nei : #Africa. #Sudan, 180 morti negli scontri. Traffici d'oro e 'padrini', la mano di Mosca - artdielle : Sicilia, luglio 1922. Alla vigilia della prepotente affermazione fascista, nella cittadina di Lentini si consuma un… - MariellaMio : RT @Capezzone: +++Esclusiva QuasiVero+++ Venancio cameriere in livrea chez Baglioni ai Parioli. Schlein fichissima-simpaticissima-spigliati… - EccoLaPenni : RT @Capezzone: +++Esclusiva QuasiVero+++ Venancio cameriere in livrea chez Baglioni ai Parioli. Schlein fichissima-simpaticissima-spigliati… -