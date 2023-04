La lezione rossonera Le partite non si vincono mai prima di giocarle

(Di mercoledì 19 aprile 2023) “Si stanno creando le esatte condizioni per il passaggio del turno del Milan…”. Lo andavo ripetendo dal giorno del sorteggio, dalle esultanze di molti tifosi partenopei quando l’urna ha detto Milan, dai sussurri di qualche sorrisetto da parte dei giocatori del Napoli, da quel motivetto “Simm’ i’cchiu fort”, da quella narrazione che vedeva gli azzurri passare in scioltezza sul Milan, passando per le ironie sul DNA rossonero in Champions e via dicendo. Mi sono chiuso nel mio silenzio, ho osservato attendendo pazientemente il verdetto del campo. Mi ero augurato una vittoria importante in campionato per minare le certezze del Napoli e cosi è stato, 4-0 e poche chiacchiere. Sulle pagine di Sportface avevo parlato di Mindgame, del colpire il Napoli proprio sulle sue sicurezze e sulla sensazione che il Milan potesse essere vittima sacrificale. Amici miei, nella mia breve carriera calcistica ...

...di Ndombele - vedendolo si capisce perché il Napoli non lo riscatterà - sulla trequarti... non erano state un'utile. E, d'altra parte, nei quattro round stagionali contro i rossoneri ...E' questa la prima, più generale,della notte della notte del 'Maradona', cui ne segue una ... perché Kjaer è un gigante che guida la difesacon un tempismo coraggioso e attorno a lui ...Pericolo scampato, gioia Milan, ma, piedi per terra in casacon la consapevolezza che i ...di calcio della squadra di Carlo Ancelotti ai 'Blues' di Lampard, fresco successore dell'...

Avanti il Milan in una serata triste al Maradona, la prima senza un trionfo in Champions per il Napoli, ancora una volta affondato in contropiede dai rossoneri ma dopo un rigore clamorosamente ...