La Juve vince il ricorso: Curva Sud dell'Allianz aperta contro il Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juve ha vinto il ricorso che ha messo in discussione la squalifica della Curva sud per un turno casalingo: domenica contro il Napoli il settore sarà regolarmente occupato dai tifosi bianconeri.

