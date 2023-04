La Juve vince il ricorso: curva aperta contro il Napoli (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juventus ha vinto il ricorso contro la chiusura di un turno della curva dopo gli insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku nella recente gara di Coppa Italia contro l’Inter. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto il reclamo presentato dalla Juventus FC avverso la sanzione dell’obbligo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 19 aprile 2023) Lantus ha vinto illa chiusura di un turno delladopo gli insulti razzisti nei confronti di Romelu Lukaku nella recente gara di Coppa Italial’Inter. “La Corte Sportiva d’Appello Nazionale – Sezioni Unite, presieduta da Carmine Volpe, ha accolto il reclamo presentato dallantus FC avverso la sanzione dell’obbligo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : E Meani con un giornalista: 'Dicono che con De Santis l'Inter non vince? Devono svegliarsi. Vedi la differenza, io… - mirkonicolino : Succedeva prima, succede ora e succederà in futuro, non c'è nulla di clamoroso in queste intercettazioni di… - forumJuventus : [Report] Scoop Calciopoli | La chiavetta di Moggi - FIGC e CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve: 'Chi v… - Jack47122852 : Che sciacalli i giornalai il titolo per il click bait “LA JUVE VINCE IL RICORSO” “per la curva” Mamma mia. - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: La Juventus vince il ricorso contro la chiusura della curva per gli insulti razzisti a Lukaku: il settore sarà aperto ne… -