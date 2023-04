La Juve vince il ricorso: col Napoli sarà delirio (Di mercoledì 19 aprile 2023) La Juve ha vinto il ricorso per la squalifica della Curva Sud, i tifosi potranno riempirla durante Juventus-Napoli. Uno dei ricorsi presentati dalla Juventus è stato vinto e la sentenza è già arrivata in giornata. La Curva Sud potrà essere aperta per la sfida con il Napoli di domenica 23 aprile 2023. La Curva Sud era stata squalificata per un turno dal Giudice Sportivo per i cori razzisti rivolti rivolti a Romelu Lukaku da alcuni tifosi presenti in quel settore. Lo scorso 14 aprile la prima sezione della Corte Sportiva d’Appello aveva sospeso il provvedimento rimettendo la cognizione del reclamo della Juventus alle Sezioni Unite. La Juve aveva presentato ricorso perché riteneva che non fosse stata presa in considerazione la volontà del ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 19 aprile 2023) Laha vinto ilper la squalifica della Curva Sud, i tifosi potranno riempirla durantentus-. Uno dei ricorsi presentati dallantus è stato vinto e la sentenza è già arrivata in giornata. La Curva Sud potrà essere aperta per la sfida con ildi domenica 23 aprile 2023. La Curva Sud era stata squalificata per un turno dal Giudice Sportivo per i cori razzisti rivolti rivolti a Romelu Lukaku da alcuni tifosi presenti in quel settore. Lo scorso 14 aprile la prima sezione della Corte Sportiva d’Appello aveva sospeso il provvedimento rimettendo la cognizione del reclamo dellantus alle Sezioni Unite. Laaveva presentatoperché riteneva che non fosse stata presa in considerazione la volontà del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : E Meani con un giornalista: 'Dicono che con De Santis l'Inter non vince? Devono svegliarsi. Vedi la differenza, io… - mirkonicolino : Succedeva prima, succede ora e succederà in futuro, non c'è nulla di clamoroso in queste intercettazioni di… - forumJuventus : [Report] Scoop Calciopoli | La chiavetta di Moggi - FIGC e CONI in combutta con Milan e Roma contro la Juve: 'Chi v… - sportli26181512 : Fifa 23, la Juve è Campione d'Italia! Danipitbull vince la eSerie A, Verona secondo: La eSerie A si dipinge di bian… - cmdotcom : #Fifa23, la #Juve è Campione d'Italia! Danipitbull vince la #eSerieA, Verona secondo -