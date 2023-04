La Germania chiude col nucleare e punta sulle rinnovabili Noi invece andiamo indietro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 aprile 2023) L’addio definitivo aldellaè una decisione storica. Come scrivono sul loro portale i Grünen, i Verdi tedeschi, la pietra tombale su questa tecnologia da parte della prima potenza economica dell’Unione Europeaun’epoca e ne apre un’altra. Il distacco dalla rete di trasmissione elettrica delle ultime tre centrali nucleari ancora in funzione, di vecchia generazione e potenzialmente più problematiche in termini di sicurezza, mette la parola fine ad oltre cinquant’anni di lotte del movimento antitedesco, una delle costole fondanti dei Verdi. Del resto, una delle principali battaglie fu condotta contro il sito per il deposito delle scorie che a fine anni Settanta il governo voleva realizzare a Gorleben. Non ce la fece. E da allora il problema della realizzazione di un sito in cui confinare ...