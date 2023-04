La G S Meomartini batte il Basket Caserta | almeno il terzo posto è assicurato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLunedì 17 aprile la G.S., impegnata nel campionato di promozione maschile, ha giocato e vinto in trasferta contro l’AICScol punteggio finale di 65-73. La prima fase del campionato sta per concludersi e ai ragazzi del presidente Stefano Capitanio questa vittoria garantisce matematicamenteilin classifica prima dell’inizio dei playoff. L’incontro con l’AICSè stato sempre in equilibrio, con le due squadre che viaggiavano spesso appaiate nel punteggio, soprattutto nella prima metà di gara che, infatti, si è conclusa sul 37-37. Dalquarto di gioco laha iniziato a guadagnare vantaggio, grazie anche alle buone percentuali al tiro ...