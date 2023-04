La Francia celebra i 'suoi' rossoneri: 'Maignan e Giroud grandi come il Milan' (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'è Milan e Milan. Quello che trionfa in Europa e quello che trionfa in Europa con i francesi. Così, se i rossoneri approdano in semifinale, fa festa pure l'Equipe che celebra il pararigori Maignan e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 aprile 2023) C'è. Quello che trionfa in Europa e quello che trionfa in Europa con i francesi. Così, se iapprodano in semifinale, fa festa pure l'Equipe cheil pararigorie ...

La Francia celebra i 'suoi' rossoneri: 'Maignan e Giroud grandi come il Milan' C'è Milan e Milan. Quello che trionfa in Europa e quello che trionfa in Europa con i francesi. Così, se i rossoneri approdano in semifinale, fa festa pure l'Equipe che celebra il pararigori Maignan e il bomber Giroud, mettendoli in prima pagina: 'Grandi come il Milan'. ETERNO Milan quindi al penultimo step di Champions, grazie all''indistruttibile' Giroud, ...