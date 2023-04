La fisica con l'archeologia, nuova scoperta a Napoli grazie a tecnica per cercare la materia oscura (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - C'è un tesoro nascosto e fisicamente irraggiungibile nel sottosuolo di Napoli ma la fisica è andata in soccorso dell'archeologia e grazie alla tecnica della radiografia muonica è stato possibile scoprire una nuova camera funeraria sotterranea al Rione Sanità. Una scoperta che nasce con tecniche molto vicine a quelle che usano i fisici per cercare la materia oscura. Ad annunciare la scoperta è l'Istituto Nazionale di fisica Nucleare (Infn) ricordando che nel sottosuolo di Napoli si trovano rovine dell'antica necropoli di Neapolis costruita dai Greci tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. i cui resti si trovano oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 aprile 2023) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - C'è un tesoro nascosto emente irraggiungibile nel sottosuolo dima laè andata in soccorso dell'alladella radiografia muonica è stato possibile scoprire unacamera funeraria sotterranea al Rione Sanità. Unache nasce con tecniche molto vicine a quelle che usano i fisici perla. Ad annunciare laè l'Istituto Nazionale diNucleare (Infn) ricordando che nel sottosuolo disi trovano rovine dell'antica necropoli di Neapolis costruita dai Greci tra la fine del IV e gli inizi del III sec. a.C. i cui resti si trovano oggi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Durante la prima lezione dei miei corsi, mostro sempre ai miei studenti un breve video di Richard Feynman con sotto… - Gazzetta_it : Gol, assist, tenuta fisica: che #Juve sarebbe stata con #Dybala - fisco24_info : La fisica con l'archeologia, nuova scoperta a Napoli grazie a tecnica per cercare la materia oscura: (Adnkronos) -… - INFN_ : RT @zoccoli_antonio: La collaborazione Italia-Francia in fisica fondamentale è solida e vasta. Dal @cern a @DUNEScience, da fisica nucleare… - zoccoli_antonio : La collaborazione Italia-Francia in fisica fondamentale è solida e vasta. Dal @cern a @DUNEScience, da fisica nucle… -