La Festa dell’Atleta | i Carabinieri celebrano i loro Campioni Azzurri

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 aprile 2023) Bolzano – Una grandeper premiare i Grandi. Il Centro Sportivoha festeggiato i suoiInvernali. Degli sport invernali, in cui l’Arma vince e conquista medaglie, e di una Nazionale Italiana che primeggia in tutto il mondo. Si è svolta a Bolzano all’interno dello Ski Rental Summit lo scorso 13 aprile. Tantissimi i successi celebrati insieme agli atleti presenti tra cui la campionessa mondiale di gigante e bronzo olimpico nello sci alpino Federica Brignone, il plurimedagliato Dominik Paris oro e argento mondiale con 43 podi in Coppa del Mondo, la medagliata mondiale di staffetta nel biathlon e bronzo olimpico Lisa Vittozzi, il campione di fondo Lukas Hofer due volte medaglia di bronzo ai Mondiali e alle Olimpiadi, la giovane Rebecca Passler campionessa mondiale juniores in staffetta nello sci di fondo e due podi ...