La famiglia del piccolo Mustafa lascia l'Emilia per la Germania (Di mercoledì 19 aprile 2023) La loro foto aveva fatto il giro del mondo come simbolo degli orrori della guerra in Siria: la famiglia El Nazzer, con il padre Munzir, mutilato a una gamba e il piccolo Mustafa, quasi senza arti, ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 aprile 2023) La loro foto aveva fatto il giro del mondo come simbolo degli orrori della guerra in Siria: laEl Nazzer, con il padre Munzir, mutilato a una gamba e il, quasi senza arti, ha ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Con un post sui social, Roberto Vecchioni ha annunciato la morte del figlio Arrigo, nato dal secondo matrimonio con… - rtl1025 : ?? Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio'. Con… - frankiehinrgmc : Comunque il padre di Enea manco nominato, eh? La responsabilità di Anchise non esiste, mai, nella nazione del Dio,… - DonKalulu20 : RT @_LordJack: +++ THREAD +++ Tifosi del Napoli che ci credevano. In questo thread rivivremo assieme alcune perle dei nostri amici napole… - blxckapollo : RT @thvxgorou: immagina mettere così tanta devozione ad arrestare un cazzo di orso che stava proteggendo la sua casa e famiglia ma lasciare… -