La crisi demografica italiana è inesorabile, ma le province ricche resistono ancora (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per una volta Elon Musk, a modo suo, l’ha detta giusta, l’Italia sta scomparendo. Non si tratta di un’emergenza acuta, come il Covid, quanto di un trend di lungo periodo apparentemente inesorabile, che recentemente, ha subito un’accelerata. Sono poche le province del Paese che tra 2022 e 2023 hanno registrato un aumento della popolazione, per quanto ridotto: Parma in testa, poi Trento, Milano, Monza e Brianza, Prato, Bolzano, Modena e Pavia, tutte aree del Centro-Nord. A queste si aggiunge Ragusa, unica eccezione in un Mezzogiorno alle prese con un declino così importante che in soli dodici mesi in sette province, tra le più rurali e già meno popolate, il calo degli abitanti è stato superiore all’uno per cento. Da Potenza a Oristano, da Nuoro a Enna. Se il trend continuasse a questo ritmo in queste zone si avrebbe un dimezzamento della ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 19 aprile 2023) Per una volta Elon Musk, a modo suo, l’ha detta giusta, l’Italia sta scomparendo. Non si tratta di un’emergenza acuta, come il Covid, quanto di un trend di lungo periodo apparentemente, che recentemente, ha subito un’accelerata. Sono poche ledel Paese che tra 2022 e 2023 hanno registrato un aumento della popolazione, per quanto ridotto: Parma in testa, poi Trento, Milano, Monza e Brianza, Prato, Bolzano, Modena e Pavia, tutte aree del Centro-Nord. A queste si aggiunge Ragusa, unica eccezione in un Mezzogiorno alle prese con un declino così importante che in soli dodici mesi in sette, tra le più rurali e già meno popolate, il calo degli abitanti è stato superiore all’uno per cento. Da Potenza a Oristano, da Nuoro a Enna. Se il trend continuasse a questo ritmo in queste zone si avrebbe un dimezzamento della ...

