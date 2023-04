La crisi delle banche: un salto di qualità mai visto (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si sono verificati, nel giro di pochi giorni, tre gravissimi casi di crisi bancaria. Il primo: SVB, banca californiana estremamente rappresentativa della floridità dell’area Silicon Valley, è finita “in default” perché, alla luce del rialzo dei tassi disposto dalle Autorità monetarie, si è svalutato enormemente il proprio patrimonio investito largamente in titoli di Stato. La causa del “default” non è costituita da eccessi di operazioni speculative o di crediti difficilmente recuperabili, ma la fragilità della banca è esplosa a seguito dell’impatto delle perturbazioni della moneta e dei tentativi pubblici di correggerli, nonostante una gestione largamente prudenziale e ordinaria. Evidentemente, la situazione della banca presentava profili di criticità, ma che sarebbero rimasti sotto controllo senza l’intervento della politica monetaria contro ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 aprile 2023) Si sono verificati, nel giro di pochi giorni, tre gravissimi casi dibancaria. Il primo: SVB, banca californiana estremamente rappresentativa della floridità dell’area Silicon Valley, è finita “in default” perché, alla luce del rialzo dei tassi disposto dalle Autorità monetarie, si è svalutato enormemente il proprio patrimonio investito largamente in titoli di Stato. La causa del “default” non è costituita da eccessi di operazioni speculative o di crediti difficilmente recuperabili, ma la fragilità della banca è esplosa a seguito dell’impattoperturbazioni della moneta e dei tentativi pubblici di correggerli, nonostante una gestione largamente prudenziale e ordinaria. Evidentemente, la situazione della banca presentava profili di criticità, ma che sarebbero rimasti sotto controllo senza l’intervento della politica monetaria contro ...

