La cosa più divertente dell'essere genitori", secondo Amanda Seyfried (Di mercoledì 19 aprile 2023) Essere genitori può essere impegnativo e a tratti magari anche estenuante, soprattutto quando si hanno bambini piccoli, che possono essere anche difficili da gestire e tenere a bada. A volte, però, possono esserci anche momenti divertenti e piacevoli, di questo è convinta Amanda Seyfried, mamma di due bambini, Nina, nata nel 2017, e Thomas, nato nel 2020, frutto dall'amore con il collega Thomas Sadoski, conosciuto sul set del film Adorabile Nemica. L'attrice si è così avvalsa della collaborazione di due amiche, Anne Hoehn e Maureen North, e ha creato Make It Cute, una linea di casette per bambini davvero carine e sostenibili, che possono permettere loro di passare ore piacevoli all'insegna della leggerezza. L'idea è venuta loro nel pieno della pandemia, quando come tutti noi si era costretti a stare in casa: le tre, forti della loro ...

