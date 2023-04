Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlieFirpoo : @Ernesto53679046 @RaijinTristano @sailor_snickers We nato scemo filo americano senza palle .. il problema non è la… -

Nel 2022 i fondi raccolti dalladiNatale sono più che raddoppiati. Un grande successo per la Fondazione ...L'apoteosi della gioia arriva nel ristorante 'Plaza Gardens', in cui si mangia indi ... Come le lettere diNatale da spedire al Polo nord, le grandi cupcake con le orecchie di Topolino ...Hai capito Mamma non c'è più', urlava al, in stato di choc, mentre piangeva. Una quarantina ... Sul posto anche i carabinieri dellaCasilina e del nucleo investigativo di via In Selci. ...

La Compagnia di Babbo Natale raggiunge i 220mila euro di donazioni Luce

La Compagnia di Babbo Natale cambia passo arrivando a quasi 220mila euro di donazioni fra quelle dirette e quelle indirette (circa 130mila in più rispetto ...