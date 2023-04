La città del futuro di Fabio Novembre (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Salone del Mobile 2023 ha aperto i battenti martedì 18 aprile, per una sei giorni a tutto design e ad alto tasso creativo. Tra i protagonisti di questa edizione: il designer e architetto di fama internazionale Fabio Novembre – 56 anni, leccese di nascita e milanese d’adozione – che ha tradotto il fenomeno dei nuovi fumatori elettronici nello spazio di Iqos all’interno di Tortona Rocks, in via Tortona 31 a Milano. Salone del Mobile: Fabio Novembre Livio Mancinelli«Non sono un fumatore, ma sono circondato da persone che appartengono a questa community, da mia moglie a mia sorella», ha premesso Novembre in apertura del Salone del Mobile. «E poiché mi affascinano tutte le passioni capaci di connettere le persone, le ho immaginate tutte nella stessa città, addirittura nello stesso ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 19 aprile 2023) Il Salone del Mobile 2023 ha aperto i battenti martedì 18 aprile, per una sei giorni a tutto design e ad alto tasso creativo. Tra i protagonisti di questa edizione: il designer e architetto di fama internazionale– 56 anni, leccese di nascita e milanese d’adozione – che ha tradotto il fenomeno dei nuovi fumatori elettronici nello spazio di Iqos all’interno di Tortona Rocks, in via Tortona 31 a Milano. Salone del Mobile:Livio Mancinelli«Non sono un fumatore, ma sono circondato da persone che appartengono a questa community, da mia moglie a mia sorella», ha premessoin apertura del Salone del Mobile. «E poiché mi affascinano tutte le passioni capaci di connettere le persone, le ho immaginate tutte nella stessa, addirittura nello stesso ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sicurezza, diffusi nelle città volantini del Ministero che invitano a lasciare casa per controlli. Ma è una truffa - LiaQuartapelle : C’è una via a Varsavia, la via Mila. Da lì il 19 aprile 1943 partì la rivolta del ghetto di Varsavia. La prima rivo… - maurorizzi_mr : Notare quel “padrone del paese”. Comunque io direi che le campagne vanno eliminate, tutti a vivere in città, a lavo… - virginiasacchi : RT @valy_s: Nonostante exclave e città costiere come Malaga, la #Spagna ha ridotto l’arrivo di migranti del 50%. La #Francia ripristina i c… - ZPeppem : RT @LiaQuartapelle: C’è una via a Varsavia, la via Mila. Da lì il 19 aprile 1943 partì la rivolta del ghetto di Varsavia. La prima rivolta… -